Сурков оценил решение о выдаче паспортов России жителям Донбасса

Решение президента Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса – абсолютно справедливый и естественный шаг, заявил помощник главы государства Владислав Сурков.

«Это крайне важное событие для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу», – отметил он, передает ТАСС.

По его словам, это решение главы государства является «абсолютно справедливым и неизбежным». Получившие паспорта граждане будут чувствовать себя более защищенно и свободно, заключил Сурков.

Напомним, в среду Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.