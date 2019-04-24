«Пропустившего» убийство ребенка участкового осудили в Подмосковье

Бывший участковый из Серпухова признан виновным в халатности, которая привела к убийству пятилетней девочки, сообщил областной главк СК.

«Он признан виновным в халатности, повлекшей смерть ребенка... Приговором суда бывшему участковому назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с лишением права занимать должности государственной службы сроком на два года», – сообщается на сайте СК.

Стражу порядка назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с лишением права занимать должности государственной службы на два года.

Инцидент произошел 22 июля в Серпухове. Ребенок пропал с детской площадки; поиски были начаты незамедлительно, но найти девочку живой не удалось.

Позднее задержали подозреваемого, который оказался жителем Серпуховского района Подмосковья. Он был арестован по уголовному делу об убийстве, изнасиловании и насильственных действия сексуального характера в отношении ребенка.

Участковый отказался возбуждать дело в отношении обвиняемого в убийстве девочки Александра Семина, поскольку считал преступления против детей на своем участке «негативным показателем работы».