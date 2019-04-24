Маск отреагировал на взрыв автомобиля Tesla

Владелец американской компании SpaceX и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что риски возгорания электрокаров на 500% меньше, чем у машин с двигателями внутреннего сгорания.

«Более миллиона машин с двигателями внутреннего сгорания (в самом названии говорится!) загораются – тысячи смертей, но один пожар в автомобиле Tesla без каких-либо пострадавших получает самые громкие заголовки. Почему такие двойные стандарты? Вот настоящий вопрос», – написал Маск в Twitter.

Ранее в соцсети Weibo было опубликовано видео с подземной парковки в Шанхае. Камеры наблюдения зафиксировали, как из-под автомобиля Tesla идет белый дым, а позже он взрывается, сообщает РИА «Новости».

Tesla уже направила группу специалистов, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, Tesla Motors, основанная в 2003 году, производит электромобили, батареи и электродвигатели.

Ранее сообщалось, как Маск потерял более 1 млрд долларов за две минуты.