Маск потерял больше 1 млрд долларов за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск за две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 млрд долларов.

Инцидент произошел после падения акций Tesla Inc. На 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires.

Таким образом, состояние предпринимателя сократилось до 22,3 млрд долларов. К закрытию торгов акции Tesla снизились на 8,23%.

Всего же на Tesla приходится около 10 млрд долларов состояния Маска, на SpaceX – 13 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Илон Маск дошел до грани банкротства.