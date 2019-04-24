СК проверяет видео, где женщина приставила нож к горлу ребенка

ГСУ СК по Московской области проводит доследственную проверку по опубликованному в соцсетях видео, на котором женщина держит у горла малолетней девочки предмет, похожий на нож.

«В средствах массово информации опубликован видеоролик, на котором запечатлено как женщина подставляет к шее малолетней девочки предмет, похожий на нож, тем самым угрожая ее жизни и здоровью. Также из видео ролика следует, что события происходят во дворе дома в поселке Майданово города Клина», – говорится на сайте СК.

Следственный отдел Клина проводит доследственную проверку, следователи устанавливают личность женщины, которая попала на видеозапись и детей.

«В органы профилактики будут направлены запросы о предоставлении необходимой информации. В ходе проверки также будут проверены условия проживания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметило ведомство.

В видеозаписи, опубликованной в соцсетях, сообщается, что женщина с кухонным ножом пыталась напасть на мужчину. После этого она приставила лезвие к горлу ребенка. Уточняется, что инцидент произошел днем 23 апреля.