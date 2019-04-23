Эксперт объяснил ценность системы управления гаджетами силой мысли

Доктор физико-математических наук, заведующий отделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий НИИСИ РАН Виталий Дунин-Барковский в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, для чего может понадобиться система «НейроЧат», позволяющая силой мысли управлять устройствами и выходить в интернет.

По его словам, в последние годы эта технология была разработана и теперь применена на благо человека.

«Это серьезное гуманитарное достижение. Эта технология разработана для тех, кто не умеет разговаривать. А для людей без дефектов здоровья есть другие гаджеты, которые уже работают. Там есть свои сложности, поэтому вряд ли именно этот гаджет будет нужен общему населению», – сказал он.

Дунин-Барковский отметил, что есть гаджеты для того, чтобы «молча разговаривать». «Они уже довольно давно сделаны. Это когда люди напрягают мышцы говорения, а сами не говорят», – рассказал ученый.

По его словам, подобные системы могут помочь тяжелобольным людям, в обычной ситуации «мысли лучше передаются акустически». «Пока что там скорость передачи гораздо меньше, чем при акустическом общении», – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в серийное производство запущена российская система «НейроЧат», позволяющая силой мысли управлять устройствами и выходить в интернет.