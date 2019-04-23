Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не думаю, что ему будет сложно. Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться», – цитирует Пашиняна «РБК».

Как отметил премьер, такое поведение должно соблюдаться в любых переговорах.

«Может быть в дипломатии, в международных делах это не очень принято. Но я со всеми так общаюсь», – подчеркнул Пашинян.

После обработки 100% протоколов Зеленскому удалось набрать 73,22% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

Ранее в Кремле сообщили, что Москва не планирует контакты с Киевом до вступления нового президента Украины в должность.