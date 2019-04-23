Анонсированы переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 26 апреля в Пекине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Все контакты двусторонние будут 26 [апреля]. Первое и, конечно, самое главное – это даже не встреча, а переговоры с китайским руководством, с председателем КНР Си Цзиньпином», – рассказал Ушаков, передает ТАСС.

Российский лидер будет участвовать в форуме «Один пояс – один путь», отметил он.

«Это многосторонняя встреча, туда приедут по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 38 глав государств и правительств – на девять больше, чем на предыдущем форуме», – добавил представитель Кремля.

При этом у Путина не будет контактов с представителями США, поскольку в форуме не будут принимать участие представители Соединенных Штатов высокого уровня.

Ушаков добавил, что на форуме будет представлено около 100 стран, представители ООН и Международного валютного фонда.

Путин выступит с докладом о видении России интеграционных процессов на евразийском континенте, пояснил представитель Кремля. «Также президент затронет тему строительства Большого Евразийского партнерства», – уточнил Ушаков.

«Мы запланировали встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – договорились продолжить диалог по двусторонним вопросам и по другим международным темам. Дальше идет встреча с президентом Сербии Александром Вучичем, будут обсуждаться двусторонние вопросы и проблематика косовского урегулирования», – добавил Ушаков.

Также Путин встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, лидером Кипра Никосом Анастасиадисом и главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

27 апреля планируется провести три рабочих заседания. На них обсудят темы, связанные с углублением интеграционных процессов в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском и других регионах.