Армия Хафтара сбила напавший на военную базу в Ливии самолет

Подразделениям Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара удалось сбить военный самолет, который принадлежал боевикам и пытался атаковать военную базу эль-Джуфра, говорится в заявлении представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

«Наземные силы ПВО на базе эль-Джуфра смогли сбить военный самолет террористических вооруженных группировок, которые пытались атаковать военную базу сегодня утром... Этот самолет был в составе трех машин, две из которых скрылись... Идут поиски сбитой машины и пилота», – сообщил аль-Мисмари, передает РИА «Новости».

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи.

8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.