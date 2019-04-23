«Пенелопагейт» подвел Фийона под суд

Экс-кандидат в президенты Франции и бывший премьер страны Франсуа Фийон вместе с супругой Пенелопой могут предстать перед судом, их обвиняют в растрате госсредств, сообщают местные СМИ.

Дело касается аферы с фиктивным наймом жены Фийона на работу, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в органах юстиции Франции. Оно расследуется с марта 2017 года.

Предполагается, что Фийон в качестве депутата парламента фиктивно устроил жену своим помощником. Благодаря этому Пенелопа Фийон за несколько лет получила около 800 тыс. евро, при этом следствие указывает, что никакой работы она не выполняла, передает Deutsche Welle.

Также она работала в литературном журнале La Revue des Deux Mondes, который принадлежал другу Фийона. Там, как предполагается, она тоже либо ничего не делала, либо выполняла символическую работу.

Скандал вокруг жены Фийона во Франции получил название «Пенелопагейта».

В июне 2018 года Фийону и его супруге Пенелопе были предъявлены обвинения в присвоении общественных средств.

«Пенелопагейт» повлиял на весь ход предвыборной кампании и перечеркнул шансы Фийона на победу на выборах президента в 2017 году.