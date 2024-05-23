Захарова напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России

Американист Дробницкий: Вашингтон не разрушит статус-кво, при котором ВСУ негласно используют оружие США для ударов по России

Tекст: Евгений Поздняков

«В Конгрессе всегда присутствовала группа «ястребов» – особо упорных сторонников боевых действий на Украине. Такие люди имеются как среди республиканцев, так и в Демпартии. Поэтому в данном случае речь идет об относительно небольшой группе», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Их расчет достаточно прост. Они пытаются работать на собственную репутацию. В будущем, когда ситуация для Украины станет особенно критичной, эти конгрессмены смогут открыто заявить о своей позиции, ссылаясь на то, что если бы их послушали раньше, разгрома ВСУ бы не произошло», – отмечает он.

«Данной тактики придерживаются не только политики, но и представители экспертного сообщества. Именно поэтому сейчас мы имеем возможность читать так много публикаций в СМИ, призывающих США к более решительным действиям. Важно понимать, что эта позиция не является доминирующей в Вашингтоне. Белый дом пытается играть более хитро», – подчеркивает собеседник.

«Ни у администрации Байдена, ни у Пентагона не имеется иллюзий относительно того, как именно офис Зеленского распоряжается предоставленным вооружением. Разумеется, если вы передаете ВСУ ракеты большой дальности, гарантировать, что они не будут применяться для ударов по территории России, практически невозможно», – уточняет эксперт.

«Украинская армия старается выжать максимум из западных поставок. Поэтому на такую «мелочь», как официальное разрешение со стороны союзников, никто внимания не обращает. Соответственно, и у Штатов нет никаких причин для громких заявлений о том, что их оружие можно применять для обстрелов городов РФ», – считает он.

«Сложившийся статус-кво всех устраивает. Вашингтон может сохранять риторику, в рамках которой Америка якобы старается держаться в стороне от конфликта и помогает ВСУ лишь в вопросах поддержания обороны. В случае, если Пентагон все-таки выступит с официальным разрешением на нанесение ударов по территории России, ситуация кардинально изменится», – акцентирует собеседник.

«Потенциально данный сценарий может значительно ослабить позиции Джо Байдена, что для него в год президентских выборов, мягко говоря, нежелательно. Кроме того, значительным образом придется пересматривать текущие подходы к диалогу с Россией. Появятся дополнительные проблемы, которые никому в Белом доме не нужны», – резюмирует Дробницкий.

Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. В официальном письме к главе военного ведомства Ллойду Остину парламентарии призывают одобрить «полный спектр необходимых операций» для офиса Зеленского.

«Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации США», – подчеркивается в документе. Требования политиков прозвучали на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на Харьковском направлении. По их мнению, именно сторонники Джо Байдена значительно ограничили возможности офиса Зеленского.

Кроме того, парламентарии потребовали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. В письме подчеркивается, что к концу текущего года Вашингтон подготовит лишь 12 специалистов ВСУ, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно.

Конгрессмены также настаивают на обеспечении Украины необходимым ей количеством систем ПВО Patriot. Итоговый документ подписали 13 членов законодательного органа США. Среди них семеро демократов и шестеро республиканцев.

Ранее офис Зеленского обращался к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писало издание The Wall Street Journal. Действия украинского руководства издание также связывало с продвижением ВС РФ на Харьковском направлении.