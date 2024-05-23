  • Новость часаМашина врезалась в ворота генконсульства России в Бонне
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Никабам мешает исламский радикализм
    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области
    В РЖД придумали электронную очередь за раскупленными билетами
    Юрист: Земельным инвесторам придется становиться дачниками
    МИД: Окружение Саатсеского сапога в Эстонии забором не повлияет на его статус
    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии
    Жителям освобожденных частей Харьковской области пообещали выдать паспорта России
    Ходорковский рассказал о секретной роли Ротшильда в деле ЮКОСа
    Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    11 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    18 комментариев
    23 мая 2024, 02:18 • Новости дня

    Захарова напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Захарова в связи с ситуацией вокруг Палестины напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Tекст: Антон Антонов

    США выступают против одностороннего признания Палестины, но сами возглавляли «парад нелегитимных признаний» Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала в Telegram заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриана Уотсона о том, что Вашингтон выступает за двухгосударственное решение проблемы и прямые переговоры между сторонами, а не за одностороннее признание Палестины другими странами.

    В ответ Захарова заявила: «А что там с Косово у американского президента?». Она подчеркнула, что между Белградом и Приштиной не было никаких «двусторонних прямых переговоров», которые привели бы к признанию независимости Косово. Также в Косове не проводилось «легитимного референдума».

    При этом, как подчеркнула Захарова, «сначала Буш-младший, затем и тогдашний начальник Байдена – Обама» возглавили «парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости». «Бесплатный курс американской истории для СНБ США», – заявила она.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. В СНБ Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке.

    22 мая 2024, 07:21 • Новости дня
    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Госсекретарь Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Раиси был причастен к «ужасающим деяниям как судья и президент», иранскому народу и миру «будет лучше теперь, когда Раиси мертв», передает РИА «Новости».

    Также Блинкен отметил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

    Коментарии (57)
    22 мая 2024, 20:35 • Новости дня
    Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами

    Байден считает, что Палестина не может быть признана государством в одностороннем порядке

    Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке, необходимо двухгосударственное решение, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

    По словам представителя Белого дома, Байден считает, что государство Палестина может быть создано путем прямых переговоров между сторонами, но не односторонним признанием, передает ТАСС.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. Израиль отозвал послов из Ирландии, Норвегии и Испании в ответ на признание Палестины.

    Коментарии (13)
    22 мая 2024, 10:33 • Новости дня
    Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии в ответ на признание Палестины

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    По его словам, такая мера стала ответом на решение этих государств признать Палестину в качестве суверенного государства, передает РИА «Новости».

    Кац отметил, что такие шаги со стороны других стран будут иметь «тяжелые последствия».

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

    Коментарии (9)
    22 мая 2024, 06:49 • Новости дня
    Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Киеву удары по России

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. Об этом говорится в письме законодателей.

    «Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», – цитирует документ РИА «Новости».

    Конгрессмены предлагают Белому дому разрешить использовать поставленное США вооружение для «нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах».

    Авторы письма утверждают, что Киев продолжает добиваться соответствующего разрешения от Вашингтона, но Белый дом «сковывает» действия ВСУ своими ограничениями.

    Ранее сообщалось, что конгрессмены потребовали увеличить число изучающих F-16 украинских пилотов

    По мнению конгрессменов, подготовка 12 украинских пилотов – это «совершенно недостаточно».

    Они призвали нарастить число обучающихся летчиков, назвав это жизненно необходимым для Киева.

    Коментарии (9)
    22 мая 2024, 22:25 • Новости дня
    Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России

    Конгрессмен США Маккол перебил Блинкена во время речи госсекретаря об ударах Украины по российской территории

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не смог закончить выступление о возможности использования Киевом оружия США для ударов по объектам в глубине российской территории.

    В ходе слушаний в комитете Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом возможность применения американского оружия для нанесения ударов в глубине российской территории.

    Комментируя возможную «поддержку атак за пределами Украины», Блинкен заявил, что США «этим не занимались». По его словам, Киеву придется «принять собственные решения», передает ТАСС.

    «И я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима, чтобы эффективно...» – сказал Блинкен, но ему не дали закончить мысль – председатель комитета Майкл Маккол перебил главу Госдепа.

    Маккол выразил надежду, что Блинкен продолжит обсуждение данной темы с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Маккол рассчитывает, что в администрации США «изменят это политическое решение», но Блинкен не стал отвечать на его заявление.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

    Коментарии (0)
    22 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России

    Американист Дробницкий: Вашингтон не разрушит статус-кво, при котором ВСУ негласно используют оружие США для ударов по России

    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США понимают, что офис Зеленского не станет дожидаться официального разрешения Белого дома для нанесения ударов по территории России при помощи американского вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон одобрить удары ВСУ по городам РФ с помощью оружия США.

    «В Конгрессе всегда присутствовала группа «ястребов» – особо упорных сторонников боевых действий на Украине. Такие люди имеются как среди республиканцев, так и в Демпартии. Поэтому в данном случае речь идет об относительно небольшой группе», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Их расчет достаточно прост. Они пытаются работать на собственную репутацию. В будущем, когда ситуация для Украины станет особенно критичной, эти конгрессмены смогут открыто заявить о своей позиции, ссылаясь на то, что если бы их послушали раньше, разгрома ВСУ бы не произошло», – отмечает он.

    «Данной тактики придерживаются не только политики, но и представители экспертного сообщества. Именно поэтому сейчас мы имеем возможность читать так много публикаций в СМИ, призывающих США к более решительным действиям. Важно понимать, что эта позиция не является доминирующей в Вашингтоне. Белый дом пытается играть более хитро», – подчеркивает собеседник.

    «Ни у администрации Байдена, ни у Пентагона не имеется иллюзий относительно того, как именно офис Зеленского распоряжается предоставленным вооружением. Разумеется, если вы передаете ВСУ ракеты большой дальности, гарантировать, что они не будут применяться для ударов по территории России, практически невозможно», – уточняет эксперт.

    «Украинская армия старается выжать максимум из западных поставок. Поэтому на такую «мелочь», как официальное разрешение со стороны союзников, никто внимания не обращает. Соответственно, и у Штатов нет никаких причин для громких заявлений о том, что их оружие можно применять для обстрелов городов РФ», – считает он.

    «Сложившийся статус-кво всех устраивает. Вашингтон может сохранять риторику, в рамках которой Америка якобы старается держаться в стороне от конфликта и помогает ВСУ лишь в вопросах поддержания обороны. В случае, если Пентагон все-таки выступит с официальным разрешением на нанесение ударов по территории России, ситуация кардинально изменится», – акцентирует собеседник.

    «Потенциально данный сценарий может значительно ослабить позиции Джо Байдена, что для него в год президентских выборов, мягко говоря, нежелательно. Кроме того, значительным образом придется пересматривать текущие подходы к диалогу с Россией. Появятся дополнительные проблемы, которые никому в Белом доме не нужны», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. В официальном письме к главе военного ведомства Ллойду Остину парламентарии призывают одобрить «полный спектр необходимых операций» для офиса Зеленского.

    «Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации США», – подчеркивается в документе. Требования политиков прозвучали на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на Харьковском направлении. По их мнению, именно сторонники Джо Байдена значительно ограничили возможности офиса Зеленского.

    Кроме того, парламентарии потребовали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. В письме подчеркивается, что к концу текущего года Вашингтон подготовит лишь 12 специалистов ВСУ, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно.

    Конгрессмены также настаивают на обеспечении Украины необходимым ей количеством систем ПВО Patriot. Итоговый документ подписали 13 членов законодательного органа США. Среди них семеро демократов и шестеро республиканцев.

    Ранее офис Зеленского обращался к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писало издание The Wall Street Journal. Действия украинского руководства издание также связывало с продвижением ВС РФ на Харьковском направлении.

    Коментарии (4)
    22 мая 2024, 09:12 • Новости дня
    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Politico: Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Tекст: Александра Юдина

    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство 22 мая, пишет газета Politico.

    По данным издания, власти Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности, передает РИА «Новости».

    Также в среду официально признать Палестину решила Норвегия.

    По информации телерадиокомпании NRK, соответствующее заявление объявят власти страны 22 мая.

    Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

    Напомним, в данный момент Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.

    Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.

    Коментарии (0)
    22 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Киев признал отсутствие шансов у ВСУ на поле боя

    Financial Times: Секретарь СНБО Литвиненко заявил об отсутствии шансов у ВСУ на поле боя

    Tекст: Александра Юдина

    У украинской армии нет шансов на прорыв на фронте, заявил газете Financial Times секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.

    По его словам, ВСУ все еще сражаются, однако у них практические нет шансов на прорыв, передает ТАСС.

    Литвиненко отметил, что ВСУ бы помогло снятие ограничения США на использование Киевом полученного американского оружия для ударов по территории России.

    Ранее журнал Foreign Affairs писал, что украинской армии необходимо мобилизовать в три раза больше людей для проведения оборонительных операций.

    Коментарии (0)
    22 мая 2024, 06:03 • Новости дня
    Госдеп допустил участие Саудовской Аравии и ОАЭ в дежурстве в секторе Газа

    Госдеп допустил участие Саудовской Аравии и ОАЭ в обеспечении безопасности в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США допускает, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) могут принять участие в обеспечении безопасности в секторе Газа после урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

    Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По словам Блинкена, «ряд стран могли бы, по крайней мере, на временной основе, сыграть практическую роль в обеспечении безопасности, в управлении» сектором Газа.

    При этом госсекретарь подтвердил, что США по-прежнему рассчитывают на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

    «Думаю, сейчас тот момент, когда необходимые соглашения между США и Саудовской Аравии находятся в пределах досягаемости», – сказал Блинкен.

    В то же время он отметил, что даже в случае достижения договорённостей между Вашингтоном и Эр-Риядом, «Израиль должен будет сделать ряд вещей».

    Коментарии (2)
    22 мая 2024, 13:57 • Новости дня
    Песков рассказал, откуда исходит идея применить оружие США для ударов по России

    Песков: Идеи о применении американского оружия по России исходят от горячих голов в Конгрессе США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение еще больше усилить эскалацию на Украине и применить американское оружие для ударов по российской территории исходит от горячих голов в Конгрессе США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что в Конгрессе «много горячих голов», желающих еще большей напряженности в мире, которые следуют в общем фарватере внешней политики США на провоцирование войны «до последнего украинца», передает ТАСС.

    Напомним, ранее группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

    Коментарии (0)
    22 мая 2024, 04:25 • Новости дня
    В результате рейдов израильской армии в секторе Газа погибли десять человек

    В результате рейдов израильской армии в секторе Газа погибли как минимум десять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее десяти человек погибли в результате рейдов, проведенных израильской армией в секторе Газа.

    Мирные жители были убиты израильскими военными в городе Аз-Завайда в центральной части анклава, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Ранее сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда потребовал ордера на арест премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    У прокуратуры, согласно заявлению, есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года».

    В ООН заявляли ранее, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи человек, из которых 13 тысяч – дети.

    Коментарии (0)
    22 мая 2024, 13:53 • Новости дня
    Кремль: Россия оценит последствия изъятия средств в ЕС и даст ответ

    Tекст: Александра Юдина

    Россия изучит последствия изъятия ее средств в Евросоюзе и даст ответ, который будет отвечать ее интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в данный момент продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам, передает ТАСС.

    Песков отметил, что решение Брюсселя стало «нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы».

    Также представитель Кремля назвал экспроприацией любой вариант изъятия российских средств в ЕС.

    Песков пообещал, что данные действия в любом случае повлекут за собой  последствия.

    При этом пресс-секретарь отметил, что страны ЕС «осторожничают», понимая потенциальную опасность таких решений.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада.

    Коментарии (2)
    22 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Москва ответила на подозрения Пентагона в запуске противоспутникового оружия

    МИД назвал вбросом обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового оружия

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал «информационным вбросом» обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового аппарата. Он подчеркнул, что Москва выступает против милитаризации космоса и не раздвигает границы вооруженного противостояния в эту сферу.

    «Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона», – приводит его слова ТАСС.

    «Мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств», – добавил он, подчеркнув, что Россия совместно с другими странами продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе.

    Дипломат отметил, что космическая программа России развивается планово, и запуски космических аппаратов, в том числе военных, не являются новостью.

    Рябков призвал США к конструктивному диалогу по вопросам космической безопасности вместо безосновательных обвинений.

    Американцы, по его словам, могут говорить что угодно, политика России от этого не изменится. Если бы они действительно были заинтересованы в укреплении безопасности космической деятельности, то пересмотрели бы свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области, подчеркнул Рябков.

    Ранее Пентагон выступил с предположением, что Россия 16 мая вывела на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести противоспутниковое оружие.

    Коментарии (2)
    22 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    Израиль отозвал посла из Испании в ответ на решение страны по Палестине

    Израиль отозвал посла из Испании после отзыва дипломатов из Норвегии и Ирландии в ответ на решение стран по Палестине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Исраэль Кац заявил, что отзыв послов является реакцией на «недружественные шаги» со стороны этих стран в связи с их решением признать палестинское государство, пишет портал Ynet.

    Отмечается, что решение стран признать палестинское государство является односторонним шагом, который не способствует мирному процессу на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Также политик сообщил, что вызванным дипломатам будет выражен протест и показаны видеозаписи того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС в октябре 2024 года похитили израильских женщин-военнослужащих.

    Ранее Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

    Коментарии (0)
    22 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    В Белом доме опровергли сообщения о поставках Китаем оружия России

    Салливан: США не знают о якобы имеющихся планах поставки Китаем оружия России

    Tекст: Вера Басилая

    США не располагают информацией о якобы имеющемся у Китая намерении поставить России оружие для применения на Украине, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США выражают опасения по поводу якобы возможных поставок Китаем оружия России еще с 2022 года, но Вашингтон не увидел этого ни в 2022 году, ни в прошлом году, ни до настоящего момента, передает ТАСС.

    Салливан отметил, что проведет консультации с британским правительством по поводу утверждения главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о наличии у Лондона и Вашингтона сведений о том, что Китай якобы будет поставлять оружие России для применения на Украине.

    Помощник американского президента отметил, что рассчитывает «понять, к чему именно относилось это высказывание».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США планируют расширять американские санкции за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Сунак объявил досрочные выборы в британский парламент
    Путин разрешил ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России
    Спикер Джонсон одобрил удары Украины по России американским оружием
    Властям Японии предложили вместо Курил обсуждать с Россией рыболовство
    Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку во время войны в Карабахе
    Умерла актриса Елена Муратова
    Россияна Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны

    Фондовый рынок поддержит финансовый суверенитет России

    Антироссийские санкции дали России возможность поставить с головы на ноги важнейший инструмент суверенитета – фондовый и финансовый рынки. В чем была проблема финансовых институтов России до недавнего времени, как она решается сейчас – и что это значит с точки зрения экономического суверенитета страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Монголия перестанет балансировать между Россией и Китаем

    Шанхайская организация сотрудничества продолжает расширяться. На этот раз глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в состав объединения может войти и Монголия. С этой страной у Москвы имеется богатый опыт отношений, а перспективы трехстороннего сотрудничества с Китаем способны превратить Улан-Батор в крупный транспортный хаб. Чего еще стоит ожидать России от вступления Монголии в ШОС? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выработали новую штурмовую практику

    «Царь-мангал», боевые мотоциклы и даже роботизированные мини-танки – так выглядят новые и модернизированные системы вооружений, которые применяют сегодня российские штурмовые группы в зоне СВО. Изменилась не только боевая техника, но и тактика работы штурмовиков. Кто, как и чем действует сегодня на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда Запад избавится от Зеленского

    Сразу после официального истечения полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского представители Запада поспешили заявить, что по-прежнему признают его как президента Украины. Какие аргументы они для этого используют, почему эта позиция на самом деле сомнительна – и когда Запад решит, что Зеленский ему больше не нужен? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............