Роскачество проверило куриные яйца перед Пасхой

Роскачество провело проверку куриных яиц около 40 торговых марок, специалисты не нашли в них пестицидов, антибиотиков и тяжелых металлов.

Исследователи изучили продукцию 38 торговых марок, среди которых были столовые яйца высшей и отборной категорий, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Продукция проверялась по 35 показателям.

«Специалисты не выявили в них тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки», – отметили в Роскачестве.

Также эксперты не нашли в продукции таких бактерий, как сальмонелла.

Во всей исследованной продукции в достаточном количестве есть витамины А, Е и D3, но были нарушения по количеству жирных кислот.

Самыми свежими признали продукцию восьми торговых марок, остальные яйца нельзя считать несвежими, но они залежались на прилавке, отметили в ведомстве.

Также по требованиям Роскачества масса яиц в одной кассете не должна различаться больше, чем на 5 граммов, этому критерию соответствовала продукция 10 торговых марок из всех исследованных.

Также изыскания показали, что у всей продукции скорлупа яиц не вызывала нареканий в том числе по толщине.