Ученые сказали, чем грозит отказ от завтрака

Пропуск завтрака связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, считают исследователи.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Американского колледжа кардиологов, передает РИА «Новости».

Ученые проанализировали опросы National Health and Nutrition Examination Survey, в которых участвовали больше 6,5 тыс. американцев в возрасте от 40 до 75 лет. Данные охватывали период с 1988 по 1994 год.

Выяснилось, что людям, которые в течение долгого времени сознательно пропускают завтраки, чаще грозит ожирение, повышение уровня холестерина и кровяного давления, а также диабет второго типа и метаболический синдром.

Данные факторы влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что исследователи учитывали сам факт употребления пищи по утрам, но не брали во внимание состав завтрака.

Ранее был назван идеальный завтрак для диабетиков.