Нацбанк Украины после выборов укрепил курс гривны

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на второй день после второго тура выборов президента страны.

Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на 23 апреля на уровне 26,77 гривны против 26,85 гривны на 22 апреля, свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на уровне 30,12 гривны против 30,21 гривны на 22 апреля.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Отметим, что ранее Украине предрекли годы экономической неопределенности - страна недополучила около 7 млрд долларов за четыре последних года. В ноябре 2018 года госбюджет Украины утвердили с гигантским дефицитом.

Напомним, 21 апреля состоялись выборы президента Украины.

После обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский, чей штаб уже назвал первые законопроекты, которые планируется внести в Раду, а также пообещал наказание виновным в начале конфликта в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД писала о пяти первостепенных задачах нового президента Украины.

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