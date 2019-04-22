Госдеп признал Зеленского победителем президентских выборов на Украине

Соединенные Штаты «поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на украинских президентских выборах», говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По ее словам, администрация США считает, что нынешние президентские выборы на Украины «были мирными, состязательными, а исход представлял волю народа», передает ТАСС.

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Эти выборы показали, что на Украине существует «прочная демократия», считает Ортэгус.

«Мы приветствуем предварительный отчет ОБСЕ о выборах [на Украине]», – говорится в заявлении Ортэгус.

«США сохраняют прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и будут и дальше поддерживать ее в проведении ключевых реформ», – заявили в Госдепе.

«Мы с нетерпением ждем работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для продвижения к цели обеих наших стран, заключающейся в создании безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины», – добавила глава пресс-службы Госдепартамента США.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины. Наблюдатели ОБСЕ заявили о честной победе Зеленского.

По итогам обработки 99% протоколов, Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины с рекордным результатом – он набрал 73,21% голосов. Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые планируется внести в Раду.

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