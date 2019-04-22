Нафтогаз переключился на торговлю электроэнергией

Украинская газопоставляющая компания Нафтогаз объявила о выходе на рынок электроэнергии.

На днях компания выиграл первые тендеры на поставку электричества, сообщил Нафтогаз в Twitter.

Отмечается, что речь пока идет о сравнительно небольших объемах, однако это «очень важный опыт конкурентной борьбы на новом рынке». В компании подчеркивают, что клиенты смогут покупать энергопродукты «на привлекательных условиях и с качественным сервисом».

Как сообщает портал Prozorro, первым клиентом Нафтогаза станет противотуберкулезный диспансер в Кропивницком Кировоградской области.

В апреле глава«Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что «Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии.

Ранее Коболев заявил, что Россия якобы намерена использовать тот факт, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в 2020 году, чтобы «развязать очередной газовый кризис и шантажировать Европу».