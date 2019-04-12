Украина начала поставки газа в Венгрию

Председатель правления «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что «Укртрансгаз» начал экспорт газа в направлении Венгрии.

«УТГ открыл экспорт газа из Украины в направлении Венгрии», – написал Коболев в Facebook.

Напомним, ранее «Нафтогаз» заявил, что будет добиваться от Газпрома выплаты денег по решению Стокгольмского арбитража после прекращения транзита российского газа по окончании контракта. Договор на транзит газа через украинскую территорию закончится в 2020 году. В «Нафтогазе» считают, что Газпром прекратит транзит после окончания постройки «Северного потока – 2», Россия заявляет о готовности заключить новый контракт.