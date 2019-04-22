Коломойский заявил о скором возвращении на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский, чьим ставленником называют кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, заявил, что обязательно вернется на Украину.

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», – передает слова Коломойского LB.ua.

Ранее в соцсетях появилась информацию о якобы прибытии Коломойского на Украину уже 24 апреля, однако эти сведения не подтвердилась.

Напомним, в 2015 году после конфликта с Петром Порошенко Коломойский был отправлен в отставку с поста губернатора Днепропетровской области. Олигарх покинул Украину.

Через год украинские власти национализировали принадлежавший ему «Приватбанк», однако когда стало ясно, что на выборах президента с большой вероятностью победит Владимир Зеленский, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию.

Коломойского связывают с Зеленским, который одержал победу над Порошенко, набрав 73% голосов.