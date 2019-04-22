Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко текущие вопросы развития сотрудничества Москвы и Минска, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества», – сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся после того, как Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти, а концерн «Белнефтехим» объявил о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов. В «Транснефти» подтвердили проблемы с качеством нефти в трубопроводе «Дружба».

Позже гендиректор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил об улучшении качества российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба».

В понедельник на Мозырском НПЗ заявили, что некачественная российская нефть повредила дорогостоящее оборудование на предприятии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что сможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти.