Пьяный начальник ГИБДД в Челябинской области совершил ДТП

Руководитель управления ГИБДД в Чебаркуле (Челябинская область) совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Руководство ведомства назначило служебную проверку, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам», передает «Интерфакс».

«ДТП с участием руководителя ГИБДД Чебаркуля произошло в ночь на воскресенье. Столкнулись два автомобиля на дороге, пострадавших в результате аварии нет, автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, сотрудник ГИБДД находился в состоянии опьянения», – сказали в ГУМВД.

Также меры дисциплинарного взыскания будут приняты в отношении его руководителей.

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