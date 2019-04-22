Спецслужбы Латвии осмотрели нижнее белье мэра и вице-мэра из-за визита в Москву

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что после прибытия из Москвы он и вице-мэр Риги Вадим Баранник подверглись «зрелищному» обыску в аэропорту столицы Латвии.

Обыскивала их Служба государственной безопасности Латвии. Элксниньш отметил в Facebook, что «обыски ничего не дали», зато сам процесс был обставлен «максимально зрелищно» – с «бегущим к таможенникам пограничником», собаками, «раскладыванием нижнего белья, доскональным перетряхиванием всего багажа и фотографированием визитных карточек».

«Видимо визитку от Путина искали», – предположил он.

С 18 по 20 апреля в Москве проходил саммит лидеров в сфере развития городского транспорта.

Элксниньш задался вопросом, подверглись ли такому обыску у себя дома «высшие должностные лица из Нью-Йорка, Монреаля, Берлина, Мадрида, Сингапура, Буэнос-Айреса, Сеула», которые также посетили саммит в Москве.

Он отметил, что министр сообщения Латвии «от правящих» Талис Линкайтис тоже недавно посещал столицу России, но его не обыскивали. Обыскам подвергаются только представители СДП «Согласияе», заявил мэр.

«Волевой подбородок помог? Гордая осанка? Или правильный акцент?» – заявил Элксниньш.

Кроме того, он обеспокоен судьбой лучших учеников, которые из Даугавпилса могут поехать на Московский международный форум «Город Образования», а также актеров в связи с их «обменом опытом в академическом театре им. Евгения Багратионовича Вахтангова».

Напомним, 5 апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце своим распоряжением отстранил Нила Ушакова с должности мэра Риги.