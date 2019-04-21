Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков, который 17 апреля попал в реанимацию, пришел в сознание, сообщают СМИ.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Утверждается, что врачи отмечают у него «отличную положительную динамику».

Позже супруга Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова подтвердил телеканалу 360, что писатель «практически пришел в сознание». По ее словам, писатель все еще очень слаб и плохо себя чувствует.

Ранее Быкова ввели в медикаментозную кому. Он 17 апреля попал в нейрореанимацию в Уфе.

На этой неделе его перевезли самолетом в Москву.