В состоянии Дмитрия Быкова наблюдается улучшение

В состоянии писателя Дмитрия Быкова врачи наблюдают положительную динамику, об этом сообщила основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова, в котором выступает Быков.

«Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова», – сообщила Большакова в соцсетях, передает РИА «Новости».

Напомним, 17 апреля Дмитрий Быков попал в нейрореанимацию одной из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Позже диагноз не подтвердился, но писатель был введен в искусственную кому.

19 апреля жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что состояние писателя немного улучшилось.