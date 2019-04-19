В состоянии Дмитрия Быкова произошли изменения

Жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что состояние писателя немного улучшилось.

«Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет», – написала Лукьянова в Facebook.

Напомним, 17 апреля Дмитрий Быков попал в нейрореанимацию одной из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Позже диагноз не подтвердился, но писатель был введен в искусственную кому.

18 апреля борт с Быковым вылетел из Уфы в Москву, Дмитрий Муратов сообщал, что после перелета состояние писателя хуже не стало.

Ранее в UTair рассказали, как оказывали помощь писателю на борту самолета, направлявшегося в Уфу.