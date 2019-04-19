В UTair рассказали об оказании помощи Быкову на борту самолета

Экипаж самолета, на котором писатель Дмитрий Быков летел в Уфу на встречу с читателями, еще до взлета начал оказывать помощь журналисту, рассказали в пресс-службе авиакомпании UTair.

«Бортпроводники начали помогать пассажиру еще на этапе подготовки к взлету. Также бортпроводники дали объявление по громкой связи в салоне и нашли двух женщин-врачей, которые до завершения рейса находились рядом с пассажиром. Экипаж предупредил наземные службы, чтобы борт в аэропорту встречали медики. По прилету в аэропорт Уфы к сервисной двери был установлен специальный амбулифт», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, 17 апреля 51-летний Быков попал в нейрореанимацию одной из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Позже диагноз не подтвердился, но писатель был введен в искусственную кому.

18 апреля борт с Быковым вылетел из Уфы в Москву. Дмитрий Муратов сообщал, что после перелета состояние писателя хуже не стало.