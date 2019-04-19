Врачи дали прогноз по состоянию Быкова

Врачи уверены в положительном исходе лечения писателя Дмитрия Быкова, сообщил председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«После перелета состояние не стало хуже. Причина такого состояния врачам уже понятна. Прогнозы у них хорошие», – цитирует Муратова «Интерфакс».

Журналист также отметил высокий профессионализм врачей. О причинах госпитализации Быкова Муратов говорить отказался.

51-летний Быков попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, диагноз не подтвердился, но писатель был введен в искусственную кому. Состояние оценивается как тяжелое. 18 апреля борт с писателем вылетел из Уфы в Москву.

Супруга Быкова Ирина Лукьянова в соцсетях сообщила, что состояние писателя за ночь осталось без изменений. Также она попросила, чтобы те, кто лично не знаком с членами семьи, не вступали с ними в контакты.