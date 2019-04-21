Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.

«Многие знают библейскую историю о том, как радовался народ, когда Иисус въезжал на осле в Иерусалим. Как Ему кричали «Осанна!» И бросали под ноги одежду и пальмовые ветви те же люди, которые уже через несколько дней, не дождавшись желанных чудес, дармовой пищи, лечения и быстрых побед, требовали Его распять», – написал Турчинов в Facebook.

По его словам, эта история показывает, что симпатии толпы бесполезны и неустойчивы и «за считанные дни могут превратиться в раздражение и ярость».

«Как и две тысячи лет назад, так и сейчас большинство людей питает надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду. Победить жестоких внешних врагов не ценой единения, сверхусилий и потерь, а странным образом – «убедительными аргументами» и харизмой очередного лидера», – заявил Турчинов, намекая, судя по всему, на Владимира Зеленского.

Он заявил, что люди, как и две тысячи лет назад, «не понимают Христа, пришедшего в этот мир не для того, чтобы развлекать, кормить или лечить, а чтобы дать нам свободу».

В день первого тура выборов Турчинов и Порошенко вместе посетили службу в баптистском храме, где украинский президент рассказал, как он «молитвой спас» украинских силовиков во время событий в «дебальцевском котле».