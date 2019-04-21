Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом

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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Россию ожидают эпидемии забытых болезней

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
«Сформировано мнение, что отечественные вакцины плохо работают. На самом же деле российские вакцины гораздо более современные», - заявил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, к.м.н. Иван Коновалов. Он высказал свое отношение к наказанию антипрививочников и рассказал о том, какие эпидемии угрожают России. Подробности...
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Что станет с Порошенко в случае поражения

Петр Порошенко делает вид, что не теряет надежды остаться президентом УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Завтра на Украине пройдет второй тур выборов президента. Юморист Владимир Зеленский явно переигрывает олигарха Петра Порошенко. Что означают эти политические предпочтения жителей Украины, как кандидаты изменили свою кампанию после первого тура – и как будет действовать в случае поражения пока еще действующий президент Украины? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Как московские улицы влияют на русский язык

Вадим Шамсулин,
Большинство чиновников отродясь не имело языковой интуиции. Страна переполнена учреждениями, названия которых представляют собой бессмысленный набор букв: ЦПВШС, ГНИВЦ, ФГБУН… Вот язык, на котором чиновники общаются с окружающим миром. Подробности...
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Кассирша Пушкинского музея против актуального искусства

Ольга Андреева, корреспондент отдела науки журнала "Русский репортер"
Не надо забывать, что искусство – тоже бизнес. Сказать посетителю, что Люсьен Фрейд отвратителен, это как если бы официант отговаривал вас заказывать эскалоп, потому что свинина несвежая. Стоит в меню – ешь. Повесили в музее – смотри! Подробности...
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Порошенко отложил личинку в Зеленского

Глеб Простаков, журналист
Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивая обезьян-бандер-логов к себе. Зеленский же был тем самым бандер-логом дразнившем змею. По смыслу - грозно. По форме - смешно. Подробности...
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            Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом

            21 апреля 2019, 10:34

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.

            «Многие знают библейскую историю о том, как радовался народ, когда Иисус въезжал на осле в Иерусалим. Как Ему кричали «Осанна!» И бросали под ноги одежду и пальмовые ветви те же люди, которые уже через несколько дней, не дождавшись желанных чудес, дармовой пищи, лечения и быстрых побед, требовали Его распять», – написал Турчинов в Facebook.

            По его словам, эта история показывает, что симпатии толпы бесполезны и неустойчивы и «за считанные дни могут превратиться в раздражение и ярость».

            «Как и две тысячи лет назад, так и сейчас большинство людей питает надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду. Победить жестоких внешних врагов не ценой единения, сверхусилий и потерь, а странным образом – «убедительными аргументами» и харизмой очередного лидера», – заявил Турчинов, намекая, судя по всему, на Владимира Зеленского.

            Он заявил, что люди, как и две тысячи лет назад, «не понимают Христа, пришедшего в этот мир не для того, чтобы развлекать, кормить или лечить, а чтобы дать нам свободу».

            В день первого тура выборов Турчинов и Порошенко вместе посетили службу в баптистском храме, где украинский президент рассказал, как он «молитвой спас» украинских силовиков во время событий в «дебальцевском котле».


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