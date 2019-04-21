Маск по-русски обсудил инопланетян

Глава SpaceX Илон Маск пообщался с русскоязычными пользователями Twitter, причем и сам писал сообщения на русском языке.

Пользователь Daniel S. после просмотра фильма «Веном» в шутку поинтересовался, не осваивает ли Маск космос для того, чтобы «привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят». При этом на ответ главы SpaceX он не рассчитывал.

Однако Маск ответил, причем сделал это на русском языке: «Где инопланетяне?».

Тогда другой пользователь предположил, что «инопланетяне живут на Марсе под землей, они прячутся».

«И это они сломали марсоход Opportunity, когда он подобрался слишком близко», – заявил пользователь Wenger.

«Вот где собака зарыта», – заявил Маск, удивив всех своей готовностью отвечать на шутки русскоязычных пользователей.