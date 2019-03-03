Маск по-русски поблагодарил за поздравление с удачной стыковкой корабля Dragon 2

Глава SpaceX Илон Маск поблагодарил российского пользователя соцсетей за поздравление с удачной стыковкой корабля Dragon 2 на русском языке.

«Спасибо за добрые слова!» – написал Маск в своем Twitter.

Так он ответил на запись пользователя Twitter Екатерины Павлющенко, которая на английском языке поздравила его от имени «космических энтузиастов России».

Она также предположила, что Роскосмос и его глава Дмитрий Рогозин не направят Маску поздравления. Между тем сразу после стыковки Роскосмос поздравил НАСА с успешной стыковкой американского корабля Dragon 2 от SpaceX к МКС, передает РИА «Новости».

«Роскосмос поздравляет коллег из НАСА с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной. Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться», – сказали в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье американский корабль Dragon-2 впервые провел успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом корабле Илона Маска, который бросил вызов «Союзу» – на этом корабле планируется запускать к МКС американских астронавтов.