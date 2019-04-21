У пилотируемого корабля Илона Маска возникли проблемы с двигателями

При испытании двигателей пилотируемого корабля Crew Dragon возникла нештатная ситуация, сообщила компания SpaceX.

Испытания проходили на мысе Канаверал. Первоначальные тесты «были осуществлены успешно», но «последний привел к аномальной ситуации», заявили в компании.

Очевидцы сообщают о клубах дыма над космодромом, передает ТАСС со ссылкой на Space News.

Издание предполагает, что проводились огневые испытания двигателей SuperDraco.

Представитель базы ВВС США на мысе Канаверал сообщает, что пострадавших нет.

В марте сообщалось, что испытания Crew Dragon проходят с серьезными задержками.

Crew Dragon был запущен к МКС в беспилотном режиме 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта. Отстыковка состоялась 8 марта.

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