Полиция Британии за неделю задержала более 750 экоактивистов

С 15 апреля задержано свыше 750 экологических активистов, которые проводят акции протеста в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.

Обвинения предъявлены 28 активистам, передает РИА «Новости».

В Лондоне всю неделю проходят акции против загрязнения окружающей среды. Демонстранты перекрывают дороги. Если они отказываются освободить проезжую часть, полиция их задерживает. Через некоторое время активистов отпускают, и они возвращаются к местам протестов.

Скотланд-Ярд подчеркивает, что разрешается продолжать демонстрации только в районе Marble Arch.

Организаторы протестов заверили, что пропускают велосипедистов и машины экстренных служб.