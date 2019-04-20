Стала известна судьба хранившейся в Нотр-Даме русской иконы

Владимирская икона, которую патриарх Алексий II подарил собору Парижской богоматери в 2007 году, не получила повреждений во время пожара в Нотр-Даме, об этом заявил представитель РПЦ при Совете Европы, настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

«После пожара я связался с настоятелем Нотр-Дама монсеньором Патриком Шове, чтобы узнать о судьбе иконы. Он ответил мне, что на тот момент он не имел доступа в собор по причинам безопасности, но обещал сообщить новости, когда получит доступ в храм. Сегодня утром я получил от него совсем краткое сообщение: «Икона – без повреждений», – сообщил игумен Филипп, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что новость пришла в Лазареву субботу, в этот день православные вспоминают воскрешение Христом друга, который находился четыре дня мертвым во гробе.

«Спустя четыре дня после пожара мы получили радостную новость о том, что русская икона Божией Матери не погибла в пожаре, но «жива» и не повреждена», – заключил игумен.

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Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.