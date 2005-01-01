В Одессе попрощались с Порошенко в стиле Олимпиады-80

Одесситы в знак прощания с президентством Петра Порошенко попытались запустить его картонную фигуру в небо, повторив прощание с символом Олимпиады 1980 года; «президент» улетать не захотел и погрузился в Черное море.

Картонного Порошенко привязали к наполненным гелием воздушным шарам. Фигура немного поднялась над пирсом, а затем погрузилась в Черное море и некоторое время висела над водой, чем вызвала смех собравшихся, сообщают «Вести-Украина».

Первый тур выборов президента Украины прошел в воскресенье 31 марта. Шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, на втором месте – Петр Порошенко, у которого 15,93% голосов избирателей. Они поспорят за пост главы государства во втором туре выборов.