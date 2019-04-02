Рогозин заявил об увольнении ответственных за создание корабля «Федерация»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что плохо организованная по нескольким проектам (включая создание многоразового корабля «Федерация») работа в ракетно-космической корпорации «Энергия» привела к нескольким увольнениям.

«Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК «Энергия». В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания», – приводит «Интерфакс» слова Рогозина.

«Федерация» является многоразовым пилотируемым транспортным космическим кораблем нового поколения. Он предназначается для доставки людей и грузов на космические станции и представляет из себя один из ключевых элементов в концепции освоения Луны.

Ранее Рогозин посчитал название «Федерация» слишком «девчачьим». Позже он сообщил, что кораблю придумали новое название. Депутат Госдумы и космонавт-испытатель Елена Серова заступилась за текущее название, однако Рогозин сообщил, что дело не в гендерном подходе. Он считает, что название должно быть «каким-то емким государственным». Новое название он пока называть не стал.