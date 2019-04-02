Сотрудник Delivery Club отстранен за шутку про подлодку «Курск»

Сотрудник сервиса доставки еды Delivery Club, пошутивший про подлодку «Курск», был отстранен от работы.

Работник SMM-отдела сервиса в соцсети «ВКонтакте» на вопрос пользователя о том, где будет проходить акция Delivery Club в Курске, ответил «Там, где подводные лодки паркуют».

На данный момент комментарий уже удален. В другом комментарии от имени сообщества Delivery Club говорится, что в компании «перепутали города, подразумевая Мурманск».

«Комментарий оставил стажер нашего SMM-отдела. Он не хотел никого обидеть, не имел злого умысла и не вкладывал в сообщение никакого подтекста. Ему не хватило знаний географии для адекватной оценки своей идеи. Безусловно, мы считаем такие действия недопустимыми, поэтому удалили комментарий, отстранили сотрудника от работы и принесли извинения автору вопроса», – пояснили в пресс-службе сервиса РИА «Новости».

Российская атомная подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. Все 118 членов экипажа погибли.