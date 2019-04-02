Сотрудница СИЗО с помощью табельного пистолета отбилась от начальника-насильника

Сотрудница СИЗО-1 в Кабардино-Балкарии отбилась от пытавшегося изнасиловать ее начальника изолятора, угрожая ему табельным пистолетом.

На данный момент завершено расследование в отношении начальника СИЗО, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемый неоднократно пытался склонить к интимной близости одну из сотрудниц, но она категорически отказывалась. Нападение произошло 2 июня 2016 года в служебное время в кабинете отдела охраны.

«Повалив женщину на диван, он, применяя физическое насилие, пытался вступить с ней в половой акт, однако потерпевшая сумела оказать сопротивление. Оттолкнув его от себя и угрожая применением имевшегося при ней табельного пистолета, девушка потребовала от него незамедлительно покинуть помещение», – отметили в СК.

Кроме того, следствие зафиксировало факт превышения должностных полномочий: обвиняемый незаконно организовывал встречи на территории СИЗО арестантов и их родственников. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

Напомним, в октябре прошлого года начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании молодого дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили. Троих подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили со службы.