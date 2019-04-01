Орбакайте напугала поклонников фотографией с побоями

Кристина Орбакайте опубликовала фото с побоями, но в подписи объяснила, что с ней все хорошо, это лишь шутка.

«Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль – всегда интересно», – написала Орбакайте в Instagram.

«Молодец, с юмором! Просто великолепно!» – написала GloriyaGirl, а vladimir.9262 даже решил пошутить сам: «Кристина Вас кто-то любит!».

Однако большинство пользователей сочли розыгрыш не очень удачным. «Я испугалась, думала, что-то случилось!» – прокомментировала elenamaksimova217, «Не читая еще, смотрю и думаю: как так ведь муж такой хороший с виду, или авария, или напал кто, а тут раз – грим. Шутники!» – написала matuhovaliudmila.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кристина Орбакайте собирается уехать из России, но позже представитель певицы это опроверг.