Молодые люди с ножами атаковали парней бывших девушек в Омске

В Омске двое мужчин напали с ножами на молодых людей своих бывших девушек, в результате один из пострадавших скончался на месте, второй был доставлен в больницу, сообщает региональный СК.

Полицейские во вторник, около 2.00 по местному времени, приехав по вызову, обнаружили тело 21-летнего молодого человека с ножевыми ранениями, второй 24-летний пострадавший был госпитализирован с ранением колена, говорится в сообщении на сайте СК.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемых нашли по горячим следам.

По данным следствия, подозреваемые ранее встречались с 20-летними девушками, которые жили вместе на съемной квартире. Обе пары расстались, а девушки начали отношения с двумя другими парнями. Вечером 1 апреля подозреваемые выпили бутылку водки и, зная, что соперники находятся в квартире, где живут девушки, направились туда с ножами. Дверь они открыли оставшимися у них ключами.

«В квартире они в присутствии девушек и полуторагодовалого ребенка напали на соперников, и 23-летний подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь и спину 21-летнему потерпевшему, а 22-летний подозреваемый нанес удар ножом в колено 24-летнему потерпевшему, после чего пытался оказать ему помощь, но затем ревнивцы, пытаясь избежать ответственности, скрылись с места преступления», – говорится в сообщении СК.

При осмотре места преступления следователи изъяли ножи, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. На данный момент проводятся допросы, решается вопрос о мере пресечения.