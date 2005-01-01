Принц Чарльз запретил Меган Маркл носить диадему

СМИ узнали, почему Меган Маркл, герцогиня Сассекская, не появлялась на публике в диадеме после того, как вышла замуж за принца Гарри.

По правилам британской королевской семьи, Маркл должна носить диадему на всех важных государственных приемах, пишет People Talk со ссылкой на Daily Mail.

Однако перед государственным ужином на Фиджи принц Чарльз заявил, что диадема на Маркл смотрится слишком «экстравагантно» и «напоминает ушедшую эпоху».

При этом Кейт Миддлтон в тот же вечер была в диадеме, которую носила принцесса Диана.