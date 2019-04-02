РПЦ поставила Японию в пример Украине

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на совещании ОБСЕ в Австрии сравнил действия Киева и Токио.

Он отметил, что и в Японии, и на Украине «существует православная Церковь с правами автономии в составе Московского патриархата», причем как с Японией, так и с Украиной у России есть территориальный спор, передает РИА «Новости».

Однако «не приходилось слышать, чтобы японский император каким-то образом пытался обвинить в этом Японскую православную церковь», так что «проблема заключается не в статусе Украинской православной церкви, а в украинских властях», заявил замглавы синодального отдела.

Он обвинил Киев в массовых нарушениях прав верующих и напомнил, что Европейский суд по правам человека признает нарушением религиозной свободы попытки государства помочь лишь одной из сторон разделенной религиозной общины.

Украинская сторона оправдывала дискриминацию «гибридной войной».

Напомним, ООН признала ухудшение положения УПЦ после создания на Украине новой церкви.

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