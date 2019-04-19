Япония и США решили приравнять кибератаки к вооруженным нападениям

Кибератаки могут рассматриваться как вооруженное нападение согласно американо-японскому договора о безопасности, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

«Мы расширяем возможности сотрудничества в киберпространстве и подтверждаем, что кибератаки могут рассматриваться как вооруженное нападение согласно статье 5 американо-японского договора о безопасности», – передает ТАСС заявление министра.

В марте о возможности введения экономических санкций за кибератаки заявлял Евросоюз.