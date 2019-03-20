Евросоюз заявил о возможности введения экономических санкций за кибератаки

Разрабатываемый Евросоюзом рамочный механизм санкций за кибератаки может включить в себя экономические ограничительные меры, сообщил еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг.

«Мы обсуждали, как развивать набор мер в сфере кибербезопасности, меры, которые можно было бы принять в случае кибервмешательства из третьей страны. И мы договорились по рамочному механизму принятия санкций в случае такой крупной атаки, вплоть до экономических санкций», – цитирует Кинга ТАСС.

Отмечается, что на прошлой неделе органы Евросоюза подготовили проект ограничительных мер по противодействию кибератакам. Параллельно в ЕС рассматривается проект решения о «поддержке Организации по запрещению химического оружия».

В прошлом году в ЕС заявляли, что намерение создать новый механизм введения санкций за кибератаки не направлено против России.

Ранее Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по кибербезопасности,

В российском центре кибербезопасности рассказали об атаках из США и ЕС.