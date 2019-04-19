Названы доходы главы ЦБ

В 2018 году задекларированный доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной составил 34,7 млн рублей.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Банка России, доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2018 году вырос до 34,7 млн рублей с 33,8 млн рублей годом ранее, сообщает РИА «Новости».

Также уточняется, что в собственности Набиуллиной остался автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью в 70,6 кв. м. и отдельная квартира площадью 112,2 кв. м.

Супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, за 2018 год задекларировал 53,6 млн рублей дохода против 29,9 млн рублей 2017 года. Он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тыс. кв. м., дачей (326,1 кв. м.) и долей в квартире площадью 70,6 кв. м.

Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа задекларировал землю, площадь которой оказалась в четыре раза больше столицы округа – Салехарда.

Также стало известно, сколько заработали Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков в 2018 году.