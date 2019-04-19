Эксперт резко раскритиковал президентскую команду Зеленского

«Амбициозные, банальные, неподготовленные. Произносят какие-то зазубренные фразы, за которыми не стоит ничего индивидуального, все заимствовано», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он охарактеризовал людей, которых Владимир Зеленский пригласит в свою администрацию в случае победы на выборах президента Украины.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский признался, что за исключением доктора Евгения Комаровского, который в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского будет курировать медицину, все остальные члены будущей команды «произвели удручающее впечатление».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский представил команду людей, которые в случае его победы войдут в администрацию президента.

«Амбициозные, банальные, неподготовленные. Произносят какие-то зазубренные фразы, за которыми не стоит ничего индивидуального, все заимствовано. Короче говоря, грустно, я не вижу там ни одного человека, кроме Комаровского, который может быть реальным советником президента и помочь ему формировать приоритеты», – сказал Погребинский.

Он отметил неспособность команды Зеленского скрыть антироссийские настроения. «Например, Руслан Рябошапка, который занимается антикоррупцией, произнес такую фразу: «Украина – самая коррумпированная страна в Европе, если не брать в расчет Россию». Он занимается коррупцией и даже не знает о несравнимом уровне коррумпированности Украины и России. Есть объективные показатели и опросы общественного мнения, данные международных организаций, но ему нужно пнуть Россию. Это надо быть последним кретином, чтобы так продемонстрировать свою некомпетентность и свою предвзятость», – возмутился Погребинский.

Эксперт раскритиковал экс-министра Александра Данилюка, которому Зеленский поручает экономику и финансы, за слова о том, что приоритетом для Украины будет развитие отношений с G7. «Ну можно было же хотя бы сказать, что есть и Россия, которая важнее, чем «семерка», потому что до сих пор товарооборот с Россией больше. Но просто люди предвзятые, примитивные, что тут сказать», – констатирует Погребинский.

Впрочем, он убежден, что в итоге все эти советники ничего решать не будут, так как распоряжения президента все равно должны утверждаться в Верховной раде.

Дмитрий Разумков, которому поручат курировать вопросы внутренней политики, является «говорящей головой». «Разумков явно не относится к числу русофобов. Но у него тоже в голове путаница, то он говорит, что русскоязычный парень и все такое, то утверждает, что русский язык не нуждается в защите. Если он такое может сказать, он не готов к работе... Русский язык вытеснен из сферы культуры, образования. И он говорит, что не нуждается в защите? Или это тактический ход?» – недоумевает эксперт.

Кроме этого Разумков заявлял о том, что Киев не будет вести переговоров с Донецком и Луганском, потому что «с террористами не говорят». Однако в минских соглашениях говорится о ведении переговоров с ДНР и ЛНР. «Поэтому Разумков либо некомпетентный, либо это тактический ход, когда они демонстрируют, что пронатовские, проамериканские, прозападные, поскольку все равно за них проголосовал восток Украины, куда он денется. Поэтому надо показать, что для них националисты не враги. Это тактически по-своему оправдано», – подытожил политолог.

Напомним, медицину будет курировать Евгений Комаровский, за идеологию будет отвечать главный идеолог команды кандидата Руслан Стефанчук, вопросы внутренней политики будут закреплены за Дмитрием Разумковым, а Иван Баканов станет главой партии «Слуга народа». Международной деятельностью, экономикой и финансами займется бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, правоохранительной и антикоррупционной деятельностью – советник Зеленского Руслан Рябошапка, Денис Монастырский и Галина Янценко.

Экономическое направление будет курировать Даниил Гетманцев, Иван Апаршин будет отвечать за безопасность и оборону страны, Виктория Стахова – банковскую деятельность, а Ирина Венедиктова будет курировать реформу судебной системы. Также, по словам Зеленского, за избирательное законодательство будет отвечать Сергей Кальченко, а за образование и науку – Сергей Бабак.

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