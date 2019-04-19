Эксперт резко раскритиковал президентскую команду Зеленского

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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Почему отношения с Эстонией важны для России

«Давно не виделись», – заметил Владимир Путин, приветствуя в Москве коллегу – президента Эстонии Керсти КальюлайдФото: Alexander Nemenov/Pool/Reuters
«Бесполезно разговаривать с Прибалтикой или Польшей, разговаривать нужно с США или Германией». Эту позицию часто можно встретить в СМИ и в интернете, но она ошибочна. Визит президента Эстонии в Москву после долгого перерыва – это значимое событие, дающее нам возможность решать не только вопросы государственной выгоды, но и вопросы чести. Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
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Майор не звонит

Дмитрий Ольшанский, публицист
Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье. Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Подробности...
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«Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет

Наталья Холмогорова, правозащитник
Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
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            Эксперт резко раскритиковал президентскую команду Зеленского

               19 апреля 2019, 13:42
            Фото: Петр Сивков/ТАСС
            Текст: Анна Кукушкина

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            «Амбициозные, банальные, неподготовленные. Произносят какие-то зазубренные фразы, за которыми не стоит ничего индивидуального, все заимствовано», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он охарактеризовал людей, которых Владимир Зеленский пригласит в свою администрацию в случае победы на выборах президента Украины.

            Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский признался, что за исключением доктора Евгения Комаровского, который в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского будет курировать медицину, все остальные члены будущей команды «произвели удручающее впечатление».

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский представил команду людей, которые в случае его победы войдут в администрацию президента.

            «Амбициозные, банальные, неподготовленные. Произносят какие-то зазубренные фразы, за которыми не стоит ничего индивидуального, все заимствовано. Короче говоря, грустно, я не вижу там ни одного человека, кроме Комаровского, который может быть реальным советником президента и помочь ему формировать приоритеты», – сказал Погребинский.

            Он отметил неспособность команды Зеленского скрыть антироссийские настроения. «Например, Руслан Рябошапка, который занимается антикоррупцией, произнес такую фразу: «Украина – самая коррумпированная страна в Европе, если не брать в расчет Россию». Он занимается коррупцией и даже не знает о несравнимом уровне коррумпированности Украины и России. Есть объективные показатели и опросы общественного мнения, данные международных организаций, но ему нужно пнуть Россию. Это надо быть последним кретином, чтобы так продемонстрировать свою некомпетентность и свою предвзятость», – возмутился Погребинский.

            Эксперт раскритиковал экс-министра Александра Данилюка, которому Зеленский поручает экономику и финансы, за слова о том, что приоритетом для Украины будет развитие отношений с G7. «Ну можно было же хотя бы сказать, что есть и Россия, которая важнее, чем «семерка», потому что до сих пор товарооборот с Россией больше. Но просто люди предвзятые, примитивные, что тут сказать», – констатирует Погребинский.

            Впрочем, он убежден, что в итоге все эти советники ничего решать не будут, так как распоряжения президента все равно должны утверждаться в Верховной раде.

            Дмитрий Разумков, которому поручат курировать вопросы внутренней политики, является «говорящей головой». «Разумков явно не относится к числу русофобов. Но у него тоже в голове путаница, то он говорит, что русскоязычный парень и все такое, то утверждает, что русский язык не нуждается в защите. Если он такое может сказать, он не готов к работе... Русский язык вытеснен из сферы культуры, образования. И он говорит, что не нуждается в защите? Или это тактический ход?» – недоумевает эксперт.

            Кроме этого Разумков заявлял о том, что Киев не будет вести переговоров с Донецком и Луганском, потому что «с террористами не говорят». Однако в минских соглашениях говорится о ведении переговоров с ДНР и ЛНР. «Поэтому Разумков либо некомпетентный, либо это тактический ход, когда они демонстрируют, что пронатовские, проамериканские, прозападные, поскольку все равно за них проголосовал восток Украины, куда он денется. Поэтому надо показать, что для них националисты не враги. Это тактически по-своему оправдано», – подытожил политолог.

            Напомним, медицину будет курировать Евгений Комаровский, за идеологию будет отвечать главный идеолог команды кандидата Руслан Стефанчук, вопросы внутренней политики будут закреплены за Дмитрием Разумковым, а Иван Баканов станет главой партии «Слуга народа». Международной деятельностью, экономикой и финансами займется бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, правоохранительной и антикоррупционной деятельностью – советник Зеленского Руслан Рябошапка, Денис Монастырский и Галина Янценко.

            Экономическое направление будет курировать Даниил Гетманцев, Иван Апаршин будет отвечать за безопасность и оборону страны, Виктория Стахова – банковскую деятельность, а Ирина Венедиктова будет курировать реформу судебной системы. Также, по словам Зеленского, за избирательное законодательство будет отвечать Сергей Кальченко, а за образование и науку – Сергей Бабак.

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