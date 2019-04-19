Ребенок погиб в детском саду Югры

В одном из детских садов Нягани в ХМАО ребенок умер после того, как просунул голову в ограждение игровой площадки и не смог самостоятельно выбраться; возбуждено уголовное дело на воспитателя, сообщает окружное следственное управление СК.

Инцидент произошел в четверг. Во время прогулки воспитанник детского сада просунул голову между двумя частями ограждения деревянной конструкции, находящейся на игровой площадке, и не смог сам выбраться, говорится в сообщении на сайте СК.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти мальчика не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии.

Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада «по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, изъяты и изучаются должностные инструкции работников и другая служебная документация, а также записи с камер видеонаблюдения.

Власти Нягани после случившегося поручили специалистам обследовать все детские и спортивные площадки в городе, передает РИА «Новости».

Ранее в одном из детских садов Санкт-Петербурга произошло массовое отравление.