Прокуратура начала проверку сообщений о возгорании двигателя самолета во Внуково

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом на борту самолета авиакомпании UTair, отправлявшегося рейсом Москва – Махачкала из аэропорта Внуково.

Предварительно установлено, что в момент запуска двигателя произошел выброс пламени, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент не представлял угрозы для пассажиров, но некоторые из них все же покинули самолет через аварийные выходы. Рейс был выполнен на другом лайнере в соответствии с требованием авиационных правил.

Сообщается, что проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов будет осуществляться московским прокурором по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Напомним, инцидент произошел во вторник во время буксировки самолета перед взлетом. Изначально сообщалось, что загорелся один из двигателей при запуске.

Похожий инцидент происходил в июне 2018 года во время чемпионата мира по футболу с самолетом сборной Саудовской Аравии, летевшей из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону.