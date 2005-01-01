Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Украинские власти доказывают свой полный разрыв с реальностью

Пастор церкви «Посольство Божье» Сандей Аделаджи с семьейФото: facebook.com/pastor.sunday.adelaja.ru
Если поставить себе цель найти на карте страну, представления о которой у разных групп людей будут наиболее противоречивы, Украина – идеальный кандидат. Как выглядит она со стороны властей и оппозиции? Как воспринимают ее россияне, европейцы и сами украинцы? Если ответить на этот вопрос честно, диагноз получится предельно пессимистичным. Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

Петр Шкуматов, общественный деятель
В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
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Родина вас не бросит, сынки

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...
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Выходки веганских активистов начинают раздражать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
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          Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

          Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателя   19 июня 2018, 09:36
          Фото: SaudiNT_RU/Global Look Press
          Текст: Иван Михайлов

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          Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя?

          Авиакомпания «Россия» поздно вечером в понедельник рассказала об инциденте, который удивил и наверняка испугал членов футбольной сборной Саудовской Аравии. Футболисты летели из Петербурга в Ростов-на-Дону на очередной матч в рамках чемпионата мира, как вдруг заметили пламя, вырывавшееся из-под крыла самолета, как раз там, где находится двигатель.

          «При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно – из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало», – сказали в пресс-службе авиакомпании агентству ТАСС.

          «Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности», – добавили в авиакомпании.

          И действительно – СМИ поспешили распространить новость о том, что двигатель самолета загорелся. Именно так они интерпретировали видеозапись, на которой действительно отчетливо видно пламя под крылом аэробуса.

          Однако был ли это на самом деле пожар?

          Безусловно, нет. Настоящий пожар авиационного двигателя в полете выглядит совсем иначе. Пожар двигателя летящего самолета – чрезвычайное, опаснейшее происшествие, если его не тушить, он уничтожит и двигатель, и сам самолет за считанные минуты. В случае пожара двигателя прежде всего экипаж прекращает подачу топлива в него. Кроме того, немедленно вступает в дело автоматическая система пожаротушения (которая на современных авиалайнерах как минимум не одна).

          Был ли смысл беспокоиться экипажу и пассажирам?

          Судя по всему, ни малейшего. Состояние двигателя контролируется экипажем по десяткам различных показателей, важнейший из которых в данном случае – температура выходящих газов. Данная температура является одним из ключевых показателей реального пожара на самолете. Однако если она не превышает допустимых значений, что и было в данном случае, причин волноваться нет.

          Официальное сообщение гласит, что самолет сел на двух работающих двигателях. И это лишний раз подтверждает, что никакого пожара не было. При настоящем пожаре двигатель был бы немедленно отключен.

          Что же произошло?

          Явление, которое заметили пассажиры, называется факелением двигателя. Это распространенная особенность нештатной работы реактивных двигателей. Довольно часто она происходит, например, при запуске двигателя. Если пожар, как уже было сказано, является огромной реальной опасностью для самолета, то факеление – относительно безопасный сбой. Достаточно сказать, что факеление одного и того же двигателя может происходить сотни раз, но пожар на нем бывает лишь однажды.

          Факеление возникает из-за попадания избыточного топлива в камеру сгорания. Не искушенные в технике обыватели, пассажиры и журналисты, увидев вырывающееся из сопла пламя, принимают его за настоящий пожар.

          Могло ли попадание птицы стать причиной факеления двигателя аэробуса?

          Конечно. Попадание посторонних предметов в двигатель очень часто вызывает именно такой эффект – ведь посторонние предметы как раз и нарушают работу газодинамического тракта двигателя.

          Как отличить настоящий пожар двигателя от факеления?

          Если вы летчик, то о пожаре двигателя вас предупредит соответствующее табло на панели приборов. Кроме того, о пожаре и других столь же критичных явлениях экипаж предупреждает голосом специальная система оповещения (речевой информатор). Пассажир же заметит не только пламя, но и дым, запах горящего топлива и работу противопожарной системы – она создаст за двигателем белый шлейф от огнегасящей жидкости. Ничего подобного на видеоролике нет.

          А главное – при пожаре огонь не просто выходит из сопла, но и уничтожает сам двигатель.


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