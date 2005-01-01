Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя?

Авиакомпания «Россия» поздно вечером в понедельник рассказала об инциденте, который удивил и наверняка испугал членов футбольной сборной Саудовской Аравии. Футболисты летели из Петербурга в Ростов-на-Дону на очередной матч в рамках чемпионата мира, как вдруг заметили пламя, вырывавшееся из-под крыла самолета, как раз там, где находится двигатель.

«При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно – из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало», – сказали в пресс-службе авиакомпании агентству ТАСС.

«Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности», – добавили в авиакомпании.

И действительно – СМИ поспешили распространить новость о том, что двигатель самолета загорелся. Именно так они интерпретировали видеозапись, на которой действительно отчетливо видно пламя под крылом аэробуса.

Однако был ли это на самом деле пожар?

Безусловно, нет. Настоящий пожар авиационного двигателя в полете выглядит совсем иначе. Пожар двигателя летящего самолета – чрезвычайное, опаснейшее происшествие, если его не тушить, он уничтожит и двигатель, и сам самолет за считанные минуты. В случае пожара двигателя прежде всего экипаж прекращает подачу топлива в него. Кроме того, немедленно вступает в дело автоматическая система пожаротушения (которая на современных авиалайнерах как минимум не одна).

Был ли смысл беспокоиться экипажу и пассажирам?

Судя по всему, ни малейшего. Состояние двигателя контролируется экипажем по десяткам различных показателей, важнейший из которых в данном случае – температура выходящих газов. Данная температура является одним из ключевых показателей реального пожара на самолете. Однако если она не превышает допустимых значений, что и было в данном случае, причин волноваться нет.

Официальное сообщение гласит, что самолет сел на двух работающих двигателях. И это лишний раз подтверждает, что никакого пожара не было. При настоящем пожаре двигатель был бы немедленно отключен.

Что же произошло?

Явление, которое заметили пассажиры, называется факелением двигателя. Это распространенная особенность нештатной работы реактивных двигателей. Довольно часто она происходит, например, при запуске двигателя. Если пожар, как уже было сказано, является огромной реальной опасностью для самолета, то факеление – относительно безопасный сбой. Достаточно сказать, что факеление одного и того же двигателя может происходить сотни раз, но пожар на нем бывает лишь однажды.

Факеление возникает из-за попадания избыточного топлива в камеру сгорания. Не искушенные в технике обыватели, пассажиры и журналисты, увидев вырывающееся из сопла пламя, принимают его за настоящий пожар.

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Конечно. Попадание посторонних предметов в двигатель очень часто вызывает именно такой эффект – ведь посторонние предметы как раз и нарушают работу газодинамического тракта двигателя.

Как отличить настоящий пожар двигателя от факеления?

Если вы летчик, то о пожаре двигателя вас предупредит соответствующее табло на панели приборов. Кроме того, о пожаре и других столь же критичных явлениях экипаж предупреждает голосом специальная система оповещения (речевой информатор). Пассажир же заметит не только пламя, но и дым, запах горящего топлива и работу противопожарной системы – она создаст за двигателем белый шлейф от огнегасящей жидкости. Ничего подобного на видеоролике нет.

А главное – при пожаре огонь не просто выходит из сопла, но и уничтожает сам двигатель.