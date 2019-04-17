Испугавшиеся пассажиры самолета во Внуково сбежали из салона на крыло

Во Внуково во время буксировки самолета Москва – Махачкала авиакомпании UTair перед взлетом произошел выброс пламени из двигателя, который напугал пассажиров; видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Изначально сообщалось, что загорелся один из двигателей при запуске. Самолет сразу остановили, пассажиров эвакуировали, сообщает Telegram-канал Mash, публикуя видео инцидента.

Позже в пресс-службе UTair отметили, что на самолете произошел выброс пламени, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«На рейсе Москва-Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон. Авиакомпания выполнит рейс на другом самолете согласно правилам», – сообщили в компании.

Похожий инцидент уже происходил в России не так давно – в июне 2018 года во время чемпионата мира по футболу с самолетом сборной Саудовской Аравии, которая летела из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом инциденте.