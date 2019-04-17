Определен самый полезный депутат Госдумы

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов и политолог и политтехнолог Дмитрий Гусев представили результаты глобального исследования, в которым подсчитан коэффициент полезности всех депутатов Госдумы.

Коэффициент высчитывался на основе четырех базовых параметров. Первый – это индекс народного голосования на портале Deputat.club, показывающий возможности депутата мобилизовать сторонников. Кроме того, учитывались индекс медийности (данные о количестве упоминаний парламентария в ТВ- и радиоэфирах, прессе, интернете) и индекс активности депутата в Госдуме (данные о числе внесенных депутатом законопроектов и количестве его выступлений на пленарных заседаниях), сообщают «Известия».

Также учитывался экспертный индекс, который составляется политологами, политтехнологами, политическими журналистами. Они оценивали депутатов по качеству работы с жителями в регионах, с местными и региональными элитами и властями.

«Обычно мы замеры проводим в конце сессии каждой, но в этот раз в порядке эксперимента мы провели замер в середине весенней сессии, так как весенняя сессия почти в два раза длиннее осенней, и интересны такие промежуточные замеры, когда мы видим динамику активности депутатов», – отметил Мартынов.

В итоге самым полезным депутатом оказалась Ирина Яровая («Единая Россия»), на втором месте – Анатолий Аксаков из «Справедливой России», тройку лидеров замкнул Антон Гетта («Единая Россия»). На последнем, 441-м месте оказался депутат от КПРФ Михаил Берулава, который получил мандат только в апреле, после смерти Жореса Алферова.

«Кстати, Ирина Яровая на протяжении всех шести замеров почти всегда попадает в пятерку. Можно говорить о том, что это на сегодняшний день один из самых эффективных депутатов Госдумы – независимо от того, как она представлена в медиа. В разное время, как выражается молодежь, кто-то может «хайпануть», и оказать активным в медиа, но конкретно Яровая всегда попадает в первую пятерку», – заявил Мартынов.

Рейтинг подсчитывался в шестой раз. В 2018 году тройку лидеров рейтинга возглавили представители фракции «Единая Россия»: Павел Крашенинников, Андрей Макаров и Ирина Яровая.

Говоря о будущих рейтингах, Гусев отметил, что в следующий раз, возможно, составители внимательнее будут относиться к соцсетям.

«Мы к следующему рейтингу на это внимательнее посмотрим, но уже сейчас у 144 депутатов не удалось найти аккаунтов в соцсетях вообще. Я думаю, это часть их работы – общаться с людьми», – заявил Гусев.