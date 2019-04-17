Левую полосу автомагистралей предложили сузить

Крайние левые полосы автомагистралей для скоростного движения легковых автомобилей предложили сузить.

В исследовании экспертов Российского дорожного научно-исследовательского института (РОСДОРНИИ) говорится об уменьшении ширины крайних левых полос с 3,75 до 3,5 метра. Уточняется, что речь идет об автомагистралях с шестью и более полосами движения, сообщает RT.

Сотрудники РОСДОРНИИ изучили траекторию движения транспорта на автомагистрали М9 «Балтия» и МКАД. В итоге установили, что сужение полос не скажется на скорости и безопасности движения.

По данным исследователей, эта мера позволит сэкономить средства при строительстве автомагистралей.

Также уточняется, что ширина крайних правых полос движения, где в основном движется грузовой транспорт, останется прежней (3,75 м).

Ранее сообщалось, что ГИБДД начало эксперимент по использованию разделителей полос из композитных материалов.